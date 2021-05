Jharkhand Covid-19 And Vaccination Update: झारखंड सरकार ने मांग के अनुसार कोरोना वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) ना मिलने की शिकायत की है. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Health Minister Banna Gupta) ने आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सिन (Covishield & Covaxin) की 25-25 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था. मगर कोवैक्सिन की 1.34 लाख और कोविशील्ड की एक लाख खुराक मिल पाईं.

उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता ने ऑक्सीजन प्लांट (Oxygen Plants) लगाने पर भी भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1057 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया मगर इसमें झारखंड में सिर्फ एक प्लांट लगाने की मंजूदी मिली.

We've ordered 25 lakh doses of each vaccine (Covishield & Covaxin) but we received just 1,34,000 doses of Covaxin & 1 lakh doses of Covishield. Jharkhand is being treated unfairly. Centre govt has taken decision to set up 1057 oxygen plants but Jharkhand got only one: Health Min pic.twitter.com/mIWYGteBPB

— ANI (@ANI) May 13, 2021