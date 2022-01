Jharkhand, Chaibasa, Naxals attack, bjp, चाईबासा: झारखंड के चाईबासा जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम नक्सलियों के हमले में बीजेपी के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके दो सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई. नक्सलियों ने पूर्व विधायक के दो सुरक्षाकर्मियों की गला रेतकर हत्या कर दी और उनकी एके 47 राइफलें छीनने में सफल रहे. इसके अलावा नक्सलियों ने एक अन्य सुरक्षाकर्मी से भी एक एके 47 राइफल छीन ली.Also Read - RSMSSB answer keys 2021: आरएसएमएसएसबी कंप्‍यूटर एग्‍जाम की आंसर की जारी, चेक करें

Ex BJP MLA from Manoharpur,Guru Charan Nayak attacked by Naxals in Chaibasa.He went to a football match in Goilkera PS limits. One of his bodyguards escorted him to Sonua PS when gunshots were heard.Body of another guard recovered while third bodyguard is missing:Jharkhand Police

— ANI (@ANI) January 4, 2022