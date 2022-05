रांची: झारखंड (Jharkhand) पुलिस ने 15 साल की लड़की को खींचकर (abducting ) कार में गैंगरेप (raping a minor girl) करने के 5 आरोपियों को रांची (Ranchi) में गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने मिलकर यह वारदात बीते 11 मई की रात अंजाम दी थी. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.Also Read - 'मोदी' टिप्पणी मामलाः झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, अगली सुनवाई तक कार्रवाई पर लगी रोक

Jharkhand | Five accused have been arrested in Ranchi on the charges of abducting and raping a minor girl. The girl told the police that she was forced into the car from the Ring Road in Dhurwa by the accused on 11th May night: Ranchi Police

