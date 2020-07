रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के मद्देनजर गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है. अब इन नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा. झारखंड कैबिनेट द्वारा बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2000 पारित किया गया. इसके तहत अगर आपने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ अब बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी. Also Read - Coronavirus Cases In India: अबतक का सबसे डरावना आंकड़ा आया सामने, 24 घंटे में हजार से अधिक की मौत

अगर आप मास्क पहनकर घर के बाहर नहीं निकलते तो आपको 1 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है. सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि झारखंड में कोरोना के आंकड़ो में तेजी देखने को मिल रही है. ऐसे में सरकारी अस्पतालों में अब जगह की कमी पड़ने लगी है. हालांकि कुछ लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला बेहद कारगर साबित हो सकता है. Also Read - प्रीति जिंटा ने कोरोना काल के बीच शुरू की शूटिंग तो रोहित शेट्टी ने किया ये काम

Jharkhand Cabinet yesterday approved Jharkhand Contagious Disease Ordinance under which penalty up to Rs 1 lakh and jail term up to 2 years can be imposed against violators of preventive measures of COVID-19 like not wearing masks in public places & spitting in public. Also Read - Coronavirus in Madhya Pradesh Alert: मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 747 नए मामले, 25 हजार के करीब लोग हुए संक्रमित, पढें डिटेल्स

— ANI (@ANI) July 23, 2020