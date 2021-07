झारखंड सरकार ने निर्णय किया है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य- पुस्तक दी जायेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया.Also Read - 7th Pay Commission DA Hike: इस राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 11% बढ़ा महंगाई भत्ता

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग-9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है.

एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव के संचालन के लिए 5,51,00,000 रुपए झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी. बैठक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही ऊर्जा क्रय के विरुद्ध सब्सिडी की राशि विभागीय बजट से कोषागार के माध्यम से डीवीसी एवं एनटीपीसी को सीधे भुगतान करने की स्वीकृति दी गई.

Jharkhand Govt. to provide free textbooks to class 9, 10 students in govt schools