Jharkhand, Ranchi, Gangrape, Murder: झारखंड (Jharkhand) में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ही दोस्तों के द्वारा गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसकी पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी है. यह भयावह गैंगरेप रांची के ग्रामीण क्षेत्र से सामने आई है.Also Read - यूपी: कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसपी समेत 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, जानें ये है मामला

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, मृतक नाबालिग लड़की और नाबालिग आरोपी दोस्त थे. पुलिस ने अभी तक पाचा आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिनमें एक आरोपी नाबालिग है. Also Read - फोन पर शख्स ने दी रांची एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी, जांच में जुटी पुलिस

Jharkhand | A minor in interiors of state was found dead in a jungle. Her head was crushed with a stone. 5 accused yet arrested, one of whom is a minor. Victim&minor accused were friends. The group of boys raped her & killed her, they confessed to it: Ranchi rural SP Naushad Alam pic.twitter.com/lB3akPcdYE

