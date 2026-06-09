झारखंड HC ने टू-फिंगर टेस्ट पर लगाई रोक, कहा- यह पीड़िता की गरिमा और निजता के खिलाफ

टू-फिंगर टेस्ट पर रोक का झारखंड हाई कोर्ट का आदेश नया नहीं है. इसकी ‘अवैज्ञानिकता’ पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले दो बार टिप्पणी की है और रोक लगाने का आदेश भी दिया है.

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अदालत ने झारखंड सरकार के गृह विभाग को निर्देश दिया कि वह इस टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सर्कुलर जारी करे.

झारखंड हाई कोर्ट ने रेप पीड़िताओं की मेडिकल जांच में किए जाने वाले विवादित ‘टू-फिंगर टेस्ट’ पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है. यह रोक सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों पर लागू होगी. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने कहा कि यह टेस्ट रेप पीड़िता की निजता (Privacy), शारीरिक गरिमा (Dignity) और शरीर की स्वायत्तता (Bodily Integrity) का उल्लंघन करता है.

लीगल वेबसाइट ‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने झारखंड सरकार के गृह विभाग को निर्देश दिया कि वह इस टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सर्कुलर जारी करे. साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ इस टेस्ट को न करे. अगर कोई भी इस सर्कुलर का उल्लंघन करे, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

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पुलिस की संवेदनशीलता जरूरी

कोर्ट ने कहा कि जिस महिला के साथ रेप हुआ है, उसके साथ पुलिस को संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए. यही उनकी जिम्मेदारी है. सर्वाइवर का बयान सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक की महिला पुलिस अधिकारी को ही दर्ज करना चाहिए. ऐसे मामलों को निपटाने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए.

अदालत ने कहा, “जिस समय रेप सर्वाइवर के बयान दर्ज किए जा रहे हों, तब उन्हें ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो बेझिझक सब कुछ बता सकें. इस दौरान उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए.”

क्या होता है ‘टू फिंगर टेस्ट’?

‘टू फिंगर टेस्ट’ रेप के आरोपों की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाला पुराना तरीका है. इस टेस्ट में रेप का आरोप लगाने वाली महिला के प्राइवेट पार्ट में दो अंगुलियां डालकर ये चेक किया जाता है कि ‘पेनिट्रेशन’ हुआ था या नहीं?

निर्भया कांड के बाद बनी कमिटी ने की थी सिफारिश

इससे पहले 2012 में बहुचर्चित निर्भया कांड के बाद एक कमिटी बनी थी. इस कमिटी ने भी सिफारिश की थी कि ‘टू फिंगर टेस्ट’ पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए. इस सिफारिश के बाद साल 2013 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम- 2013 के तहत टू फिंगर टेस्ट को अवैध घोषित कर दिया गया.

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फिर आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेप पीड़िता पर किया जाने वाला ‘टू-फिंगर टेस्ट’ उसकी प्राइवेसी और गरिमा का उल्लंघन है. कोर्ट ने सरकार से कहा कि यौन उत्पीड़न का पता लगाने के लिए ज्यादा बेहतर मेडिकल तरीके अपनाए जाएं.

2022 में SC ने दिया फैसला

साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने भी ऐसा ही आदेश दिया था. उन्होंने टू फिंगर टेस्ट को मेडिकल की पढ़ाई से निकालने का भी आदेश दिया था. बेंच ने इसे ‘पितृसत्तात्मक’ और ‘अवैज्ञानिक’ बताया और कहा कि मेडिकल की पढ़ाई की सामग्री में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

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