Jharkhand Hindi News: झारखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करके उन सभी स्कूलों से ‘उर्दू’ शब्द हटाने को कहा है जो उर्दू विद्यालयों के रूप में अधिकृत नहीं है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने ये निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया कि झारखंड में सिर्फ अधिसूचित उर्दू स्कूलों में ही उर्दू लिखा रहेगा.Also Read - झारखंड के बोकारो में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, कई बच्चे झुलसे

इसके अलावा उर्दू स्कूलों में ही शुक्रवार की छुट्टी रहेगी. गैर अधिसूचित उर्दू स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार को ही रहेगी. कहा गया कि किसी भी हालात में गैर उर्दू स्कूलों में रविवार को शैक्षणिक गतिविधि नहीं की जाएंगी. वहीं व्यवस्था के अनुरूप स्कूल संचालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. Also Read - झारखंड ने भी द्रौपदी पर लुटाया प्यार, यशवंत को नहीं दिया दुलार, जानिए 10 राज्यों में क्रॉस वोटिंग से कैसे बिगड़ा खेल?

मालूम हो कि झारखंड के 16 जिलों में 500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी का फरमान लागू कर दिया गया था. स्थानीय ग्रामीणों के दबाव और स्थानीय विद्यालय प्रबंध कमेटियों ने अपने स्तर से यह फैसला ले लिया था. ऐसे सभी स्कूल मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह कि शिक्षा विभाग के अफसर इससे पूरी तरह बेखबर रहे. Also Read - नूह-रांची के बाद अब गुजरात के बोरसाड में पुलिसकर्मी की कुचलकर हत्या, 24 घंटे में तीन मर्डर

दो हफ्ते पहले मीडिया में जामताड़ा, गढ़वा और कुछ अन्य जिलों के कई स्कूलों में लागू किए गए इस फरमान के बारे में खबरें छपीं तो राज्य सरकार ने सभी जिलों से इस बाबत रिपोर्ट मंगाई.

Jharkhand | Primary Education Dept orders to remove 'Urdu' word from such schools which aren't notified as Urdu schools.

The weekly off of such schools must be only on Sunday, not on Friday. Dept also orders that morning prayer in non-Urdu schools to be retained as in past. pic.twitter.com/uETLoPFKvd

