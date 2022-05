प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की गिरफ्तार अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य की कथित संलिप्तता वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में आज सुबह बिहार और झारखंड में करीब सात जगहों पर छापे मारे. ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत की जा रही है.Also Read - जन्नत से कम नहीं है झारखंड की ये खूबसूरत घाटी, मनाली और नैनीताल को देती है टक्कर

Jharkhand IAS Pooja Singhal case: Enforcement Directorate conducts raids at six locations in Ranchi, Jharkhand and one location in Muzaffarpur, Bihar: Sources

— ANI (@ANI) May 24, 2022