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झारखंड: रांची में भी परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन, परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवाल, जांच की मांग

रांची में 25 जुलाई से जारी प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में बदलाव जरूरी है.

Written by: Farha Fatima
Published: August 1, 2026, 12:10 PM IST
JPSC परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध तेज, रांची में धरना
JPSC परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध तेज, रांची में धरना
  • JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है.
  • अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं.
  • आंदोलन में हजारों छात्र शामिल हैं और इसे शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है.
  • प्रदर्शनकारी 6 अगस्त को विधानसभा मार्च की तैयारी भी कर रहे हैं.

झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले हजारों छात्र-छात्राओं में गुस्सा फूट पड़ा है. JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और पूरे सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं. JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोपों के बाद 25 जुलाई से रांची में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. indianexpress.com की खबर के मुताबिक, छात्र Bapu Vatika से शुरू हुए छोटे आंदोलन को अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर ले आए हैं और बड़े स्तर पर मांग कर रहे हैं कि भर्ती व्यवस्था में बड़े सुधार किए जाएं. यह आंदोलन NEET पेपर लीक विवाद के बाद हुआ है, जिसमें केंद्र में मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं.

क्या है पूरा मामला?

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की हालिया परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे हैं. लाखों युवा हर साल सरकारी नौकरियों के लिए इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन बार-बार होने वाले घोटालों से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह झारखंड राज्य बनने (26 वर्ष) के बाद से चली आ रही समस्या का नया अध्याय है. JPSC परीक्षा लीक मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस विवाद के बाद JPSC चेयरमैन (लालबिआकतलुआंगा) एल. खियांग्ते ने इस्तीफा दे दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन छात्र सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं. वे पूरे भर्ती सिस्टम में बड़े बदलाव चाहते हैं.

और पढ़ें: झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर में सीआईडी की छापेमारी, अध्यक्ष एल खियांग्ते ने दिया इस्तीफा

आंदोलन कैसे बढ़ा?

शुरुआत: 25 जुलाई को रांची के Bapu Vatika में छोटा प्रदर्शन NEET आंदोलन से प्रेरित होकर शुरू हुआ.
बड़ा मोड़: 29 जुलाई को “Maha Andolan” और Constitution March का आयोजन किया गया. लगभग 5,000 छात्र-छात्रा विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे. वे संविधान की प्रतियां और तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाले.
वर्तमान स्थान: Jaipal Singh Munda Stadium, जो पहले भी विरोध आंदोलनों का गवाह रहा है.

आंदोलन में क्या क्या हो रहा है

प्रदर्शनकारी इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते. मंच पर Birsa Munda, Ambedkar और Gandhi की तस्वीरें हैं. हर दिन राष्ट्रगान से शुरुआत होती है. केवल राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की प्रतियां दिखाई जाती हैं. ABVP, AISA, Adivasi Chhatra Sangh जैसे छात्र संगठन शामिल हैं, लेकिन पार्टी झंडे नहीं दिख रहे. स्थानीय लोग खाना, पानी, रेनकोट आदि देकर समर्थन कर रहे हैं. बारिश की वजह से छात्रों को परेशानी हो रही है. कई रात स्टेज पर ही सोते हैं. बिजली और खाना पकाने की सुविधा नहीं मिल रही, इसलिए दान बॉक्स रखा गया है. प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और बैरिकेडिंग की है. छात्र 6 अगस्त को विधानसभा की ओर मार्च निकालने वाले हैं और आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में हैं.

छात्रों की मांग

छात्र केवल एक परीक्षा के लीक तक सीमित नहीं रहना चाहते. वे पूरे recruitment और एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहते हैं ताकि योग्य युवाओं को बराबर मौका मिले.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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