झारखंड में परीक्षा पर बढ़ा विवाद, छात्रों के समर्थन में उतरी CJP, अभिजीत दीपके ने किया ऐलान

JPSC, JSSC CGL और अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है. इस बीच, कॉकक्रोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रदर्शन का समर्थन किया है.

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अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने रांची में मशाल मार्च भी निकाला. (Photo from ANI)

झारखंड में JPSC, JSSC CGL समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं

अब Cockroach Janta Party (CJP) ने भी छात्रों के आंदोलन को समर्थन दिया है

प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं

BJP ने मामले में CBI जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की

Jharkhand Student Protest: झारखंड में इस वक्त JPSC, JSSC CGL और अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, कॉकक्रोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर छात्रों को समर्थन देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पार्टी झारखंड के छात्रों के साथ खड़े होकर उनकी सभी जायज मांगों का समर्थन करती है.

छात्रों की मांग- पारदर्शिता और परीक्षाएं रद्द हों

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि हेमंत सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनानी चाहिए. उनका आरोप है कि JPSC, JSSC और ब्लैकलिस्टेड कंपनी TDL से जुड़ी सभी पुरानी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं. इसलिए इन परीक्षाओं को रद्द कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. छात्रों ने यह भी कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और लोकतंत्र में सरकार को संवाद के जरिए समाधान निकालना चाहिए. अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने रांची में मशाल मार्च भी निकाला.

BJP ने सरकार को घेरा, CBI जांच की मांग

इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा. पार्टी के प्रदेश महासचिव अमर कुमार बाउरी ने आरोप लगाया कि सरकार बनने के बाद से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग की घटनाएं बढ़ी हैं. उन्होंने कहा कि छात्र पिछले आठ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है.

Spoke to the students who are protesting in Jharkhand over irregularities in JPSC and JSSC recruitment exams. The CJP stands with all the students in Jharkhand and support their demands. pic.twitter.com/lLSRhFVpv1 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 2, 2026

बाउरी ने आरोप लगाया कि नौकरियां बेची जा रही हैं और कांग्रेस व आरजेडी इस मुद्दे पर चुप हैं. उन्होंने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की.