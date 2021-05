Jharkhand Lockdown-Unlock Update: तीन जून के बाद झारखंड में लॉकडाउन खत्म हो सकता है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इसकी ये वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों से झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग काबू में आ गया है और ऐसे में कोरोना के तेजी से घटते मामलों को देखकर संभावना जताई जा रही है कि राज्‍य में लॉकडाउन अब नहीं बढ़ेगा. बता दें कि वर्तमान में 3 जून तक यहां लॉकडाउन लगा हुआ है. Also Read - Jharkhand Politics: फिर से ये क्या कह दिया हेमंत सोरेन ने-सीएम से बात कर पीएम अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं

झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों के ताजा आंकड़ों में गांवों में स्‍वास्‍थ्‍य सर्वे में भी बेहद कम संख्‍या में ग्रामीणों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना संक्रमण से मौतें भी कम हो रही हैं और खुशी की बात ये है कि अब पूरे राज्‍य में पॉजिटिविटी रेट 1 फीसद ही है. Also Read - Lockdown Extended In Jharkhand: बढ़ाया गया लॉकडाउन, शादी में शामिल होंगे केवल 11 व्यक्ति, नहीं चलेंगी बसें

शुक्रवार को झारखंड में कोरोना से संक्रमित 687 नए मरीज मिले हैं जबकि 1982 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं और वहीं राज्य में 19 लोगों की मौत हुई है. Also Read - Jharkhand Lockdown Update: झारखंड में 13 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

Jharkhand reported 687 new cases of COVID-19, 1982 patient discharges, and 19 deaths on Friday

Active cases: 11,783

Total discharges: 3,18,689

Death toll: 4,945 pic.twitter.com/aYPlXYdmUs

