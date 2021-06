Jharkhand Lockdown Update: झारखंड में मिनी लॉकडाउन को सातवीं बार बढ़ाया गया है. बुधवार को राज्य सरकार की अहम बैठक में Unlock 2.0 का निर्णय लिया गया. इसके ऐलान के साथ ही राज्य में लोगों को कई तरह की छूट दी गयी, वहीं कुछ पाबंदियां भी लगायी गयी है. अब राज्य में जहां वीकेंड लॉकडाउन लागू होगा वहीं आगामी 16 जून तक मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. जमशेदपुर को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में दुकानों के बंद करने के समय भी बदलाव हुआ है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. Also Read - Jharkhand Unlock Latest Update: यूपी-बिहार के बाद अब झारखंड भी होगा अनलॉक, CM हेमंत कर सकते हैं ऐलान

स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी Also Read - Tamil Nadu Lockdown Extended: तमिलनाडु में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, कई जिलों में दी गई सख्ती में ढील

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि शनिवार और रविवार को फुल लॉकडाउन लगा रहेगा जो शनिवार की शाम पांच बजे से शुरू होगा और सोमवार की सुबह छह बजे तक जारी रहेगा. दुकानों के खोलने का वक्त बढ़ा दिया गया है. जमशेदपुर को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में दुकानें चार बजे शाम तक खुलेंगी. Also Read - Coronavirus Third Wave In Jharkhand? 33 बच्चे संक्रमित, तीसरी लहर से बचाव की तैयारी जारी

There will be a complete lockdown from Saturday 5 pm till Monday 6 am in Jharkhand. Essential services exempted. Shops opening time has been extended by 2 hours in districts except for Jamshedpur. Now shops will be allowed to open till 4 pm in 23 districts: State Health Minister pic.twitter.com/cXoLL6cgJp

— ANI (@ANI) June 9, 2021