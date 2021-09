Jharkhand Unlock Latest Update: देश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच ज्यादातर राज्यों में धीरे-धीरे जरूरी गतिविधियों को इजाजत दी गई है. हालांकि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं. इन सबसे बीच झारखंड की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने राज्य में अनलॉक के नए चरण का ऐलान किया है. CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए हैं.Also Read - झारखंड सरकार ने हॉकी खिलाड़ी सलीमा और निक्की प्रधान पर की तोहफों की बारिश, 50-50 लाख के चेक दिए, घर भी मिलेगा

बैठक के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कक्षा 6 से ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे. इसके साथ-साथ सभी कॉलेज भी खोले जाएंगे. उन्होंने बताया कि छठी कक्षा से नीचे के छात्रों के लिए अभी स्कूल बंद रहेंगे. कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं फिर से शुरू होंगी.

Schools will remain closed for now, for students below std 6th. Classes will resume for students of std 6th and above, from 8 am to 12 pm. All colleges will re-open, they will function just like earlier: Jharkhand Health Minister Banna Gupta #COVID19 pic.twitter.com/98IRPNDkQo



झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सरकार ने धार्मिक स्थलों को भी फिर से खोलने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि बड़े धार्मिक स्थलों पर हर घंटे अधिकतम 100 श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाएगी वहीं, छोटे धार्मिक स्थलों पर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत श्रद्धालुओं को प्रवेश की इजाजत होगी. COVID दिशानिर्देशों का पालन करने की जरूरत है. वहीं, रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट की अनुमति होगी.

We're ready to allow restaurants-shops to open on Sundays. Prohibition on 'darshan' in pandals during Durga Puja will continue but Puja will be allowed; distribution of 'prasad' will not be done. Idols will be allowed to be maximum 5 ft tall: Jharkhand Health Minister Banna Gupta pic.twitter.com/JdKaxtODit

