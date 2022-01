Jharkhand School Reopening News: झारखंड में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य के 24 में से 17 जिलों में पहली से 12वीं कक्षा के सभी स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. वहीं, सात जिले ऐसे हैं जहां फिलहाल सिर्फ 9वीं कक्षा से ऊपर तक के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है. ऐसे जिलों में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला, सिमडेगा देवघर और चतरा शामिल हैं. सोमवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया.Also Read - कोरोना के मामलों में कमी के बाद ओडिशा में Night Curfew में ढील, स्कूलों में सरस्वती पूजा की इजाजत; जानें गाइडलाइंस

Correction| Schools for classes 1-12 to reopen in 17 districts; only classes 9 &above to reopen in Ranchi, East Singhbhum, Bokaro, Chitra, Deoghar, Saraikela, &Simdega. Gyms,stadiums, coaching centres to be open; night restrictions* in force from 8pm: Jharkhand Health Min B Gupta pic.twitter.com/B9dHAvPxDB

