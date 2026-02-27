By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Jharkhand Nagar Panchayat Election Results: झारखंड पंचायत चुनाव 2026 के परिणाम हुए घोषित...कहां से कौन जीता, यहां देखें रिजल्ट
Jharkhand Nagar Panchayat Election Results: झारखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं. राज्य में कुल 19 नगर पंचायत हैं. यहां देख कहां से कौन जीत रहा है...
Jharkhand Nagar Panchayat Election Results: झारखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं. राज्य के अलग-अलग नगर पंचायतों में हुए मतदान के बाद अब मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में कई जगहों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं. चुनाव परिणामों को लेकर उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच उत्साह का माहौल बना हुआ है.
मतदान में भागीदारी
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर पंचायत चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान कराया गया था. इस दौरान कुल करीब 62 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. सरायकेला नगर पंचायत में सबसे ज्यादा 74.86 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि रांची नगर निगम में सबसे कम 43.35 प्रतिशत वोटिंग हुई. इसके बाद धनबाद नगर निगम में 46.98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बताया है.
उम्मीदवारों में महिलाओं की मजबूत भागीदारी
इन चुनावों में मेयर और चेयरपर्सन पदों के लिए कुल 562 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 235 महिलाएं शामिल रहीं. वहीं वार्ड पार्षद पदों के लिए 5,562 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, जिनमें 2,727 महिला उम्मीदवार थीं. बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को स्थानीय निकायों में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है. इससे पंचायत और नगर प्रशासन में महिलाओं की भूमिका मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है.
बैलेट पेपर से हुआ मतदान
इस बार नगर निकाय चुनाव कई मायनों में अलग रहे. आम चुनावों के विपरीत मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलेट पेपर से कराया गया. साथ ही चुनाव गैर-दलीय आधार पर आयोजित किए गए, यानी उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े. इसके अलावा बैलेट पेपर पर “नोटा” यानी ‘इनमें से कोई नहीं’ का विकल्प भी शामिल नहीं किया गया, जो इस चुनाव की एक खास विशेषता रही.
19 नगर पंचायतों में मतगणना जारी
राज्य के कुल 19 नगर पंचायतों में वोटों की गिनती जारी है. इनमें गढ़वा का बंशीधर नगर और मझिआंव, पलामू का हुसैनाबाद, हरिहरगंज और छतरपुर, लातेहार, कोडरमा और डोमचांच, गिरिडीह का बरकी सरैया और धनवार, महागामा, साहिबगंज का राजमहल और बरहरवा, दुमका का बासुकीनाथ, जामताड़ा, रांची का बुंडू, खूंटी, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम का चाकुलिया शामिल हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कई वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अंतिम परिणाम आने का इंतजार किया जा रहा है.