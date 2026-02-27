By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Jharkhand Nagar Panchayat Election Results LIVE: झारखंड के 19 नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम आज, मतगणना जारी
Jharkhand Nagar Panchayat Election 2026 Result: झारखंड की 19 नगर पंचायतों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है. इन चुनावों के लिए मतदान 23 फरवरी को हुआ था. स्टेट इलेक्शन कमीशन के अनुसार, सरायकेला नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा 74.86 परसेंट वोटिंग हुई थी.
Jharkhand 19 Nagar Panchayat Election Results LIVE updates: झारखंड में कुल 19 नगर पंचायतें हैं. ये हैं- बंशीधर नगर (गढ़वा), मंझिआंव (गढ़वा), हुसैनाबाद (पलामू), हरिहरगंज (पलामू), छतरपुर (पलामू), लातेहार, कोडरमा, डोमचांच (कोडरमा), बड़की सरैया (गिरिडीह), धनवार (गिरिडीह), महागामा, राजमहल (साहिबगंज), बरहरवा (साहिबगंज), बासुकीनाथ (दुमका), जामताड़ा, बुंडू (रांची), खूंटी, सरायकेला, चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम).
सभी 19 नगर पंचायतों के लिए 23 फरवरी को हुई वोटिंग की मतगणना आज हो रही है. वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो रही है. 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 20 म्युनिसिपल काउंसिल समेत 48 शहरी लोकल बॉडीज़ (ULBs) के लिए मतगणना जारी है. इन चुनावों में 62% वोटिंग हुई थी.
झारखंड के 19 नगर पंचायतों के लिए हुए चुनाव के परिणामों का LIVE update जानने के लिए हमारे साथ बने रहें…