Jharkhand Nagar Panchayat Election Results LIVE: झारखंड के 19 नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम आज, मतगणना जारी

Jharkhand Nagar Panchayat Election 2026 Result: झारखंड की 19 नगर पंचायतों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी है. इन चुनावों के लिए मतदान 23 फरवरी को हुआ था. स्टेट इलेक्शन कमीशन के अनुसार, सरायकेला नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा 74.86 परसेंट वोटिंग हुई थी.

Published: February 27, 2026 11:16 AM IST
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Jharkhand 19 Nagar Panchayat Election Results LIVE updates: झारखंड में कुल 19 नगर पंचायतें हैं. ये हैं- बंशीधर नगर (गढ़वा), मंझिआंव (गढ़वा), हुसैनाबाद (पलामू), हरिहरगंज (पलामू), छतरपुर (पलामू), लातेहार, कोडरमा, डोमचांच (कोडरमा), बड़की सरैया (गिरिडीह), धनवार (गिरिडीह), महागामा, राजमहल (साहिबगंज), बरहरवा (साहिबगंज), बासुकीनाथ (दुमका), जामताड़ा, बुंडू (रांची), खूंटी, सरायकेला, चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम).

सभी 19 नगर पंचायतों के लिए 23 फरवरी को हुई वोटिंग की मतगणना आज हो रही है. वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो रही है. 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 20 म्युनिसिपल काउंसिल समेत 48 शहरी लोकल बॉडीज़ (ULBs) के लिए मतगणना जारी है. इन चुनावों में 62% वोटिंग हुई थी.

झारखंड के 19 नगर पंचायतों के लिए हुए चुनाव के परिणामों का LIVE update जानने के लिए हमारे साथ बने रहें…

Live Updates

  • Feb 27, 2026 11:23 AM IST

    Jharkhand Nagar Panchayat Election 2026 Result LIVE: लातेहार में वार्ड 4 से पप्पू सरदार, वार्ड 3 से निर्मला देवी, वार्ड 8 से आशा देवी, मनोज दास (वार्ड 7), महेश सिंह (वार्ड 9) और महेश सिंह (वार्ड 1) से चुनाव जीत गए हैं.

