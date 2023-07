Jharkhand News: कुएं में गिरी कार, 6 लोगों की चली गई जान, तीन घायल

Jharkhand News: झारखंड में आज मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया है. हजारीबाग जिले में एक कार के कुएं में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए. यह हादसा हजारीबाग जिले के पदमा ब्लॉक के अंतर्गत रोमी गांव के पास आज दोपहर को करीब 1:30 बजे हुआ.

हजारीबाग जिले में एक कार के कुएं में गिरने से 6 लोगों की मौत हुई हुई है और तीन घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. हज़ारीबाग के एसपी मनोज रतन चोथे ने कहा, ”हज़ारीबाग के पदमा ब्लॉक के अंतर्गत रोमी गांव के पास दोपहर करीब 1:30 बजे हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से तुरंत 3 लोगों को बचाया गया और अस्पताल भेजा गया.”