Jharkhand News: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब किसानों को नई पहचान देने की शुरूआत की है, जिससे किसानों को कृषि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके तथा गरीब किसान सरकारी योजनाओं से जुड़ भी सके. सरकार राज्य के करीब 58 लाख किसानों के लिए बिरसा किसान योजना शुरू की है जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें और इस योजना के लिए राज्य कृषि विभाग पारदर्शिता के साथ बिरसा किसान के रूप में पहचान देने के कार्य को मूर्त रूप देने में जुट गया है.Also Read - IRCTC/Indian Railways: रेलवे का फैसला, बिहार-झारखंड के बीच 10 अगस्त से दौड़ेंगी ये स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें, जानिए इनकी Timing

कृषि पदाधिकारी ने बतायी ये बात…. Also Read - CBI probe In ADJ Uttam Anand Murder Case: झारखंड सरकार ने जज की मौत की जांच CBI को सौंपने की अनुशंसा की

झारखंड की कृषि विभाग की निदेशक निशा उरांव सिंहमा ने बताया कि ‘बिरसा किसान’ योजना के तहत, राज्य भर के किसानों को एक विशिष्ट आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा. इसमें एक बारकोड होगा जिसमें किसानों द्वारा प्राप्त की जा रही योजनाओं का विवरण शामिल होगा. उन्होंने बताया कि प्रज्ञा केंद्रों पर सभी किसानों का ई-केवाईसी किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रामाणिक किसान ही योजना से पंजीकृत हैं. 58 लाख किसानों को ‘बिरसा किसान’ के तहत कवर किया जाएगा. Also Read - Jharkhand Me Kab Khulenge Schools: झारखंड में Unlock-6 का जल्द होगा ऐलान, स्कूलों को खोलने पर हो सकता है फैसला

Jharkhand | Under ‘Birsa Kisan’ scheme, farmers from across State will be registered with a unique ID. This will consist a barcode that will cover details of schemes being availed by farmers: Nisha Oraon Singhmar. Director, Agriculture Department pic.twitter.com/yehPuxxbVy

— ANI (@ANI) August 18, 2021