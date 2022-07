Jharkhand News : झारखंड के जामताड़ा (Jamtara) इलाके में रविवार की जगह शुक्रवार को किए जाने वाले साप्ताहिक अवकाश का मामला (changed weekly off from Sunday to Friday) फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है. आरोप है कि यहां के स्कूलों के नामों के आगे जबरन उर्दू (Urdu word Before School Name) लिख दिया गया था. विभाग की तरफ से नामों के आगे से लिखे उर्दू शब्द को हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बावजूद जब स्कूल के नाम के आगे लगे ‘उर्दू’ शब्द को नहीं हटाया गया. प्रिसिंपल के खिलाफ एक्शन लिया गया. शिक्षा विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया.Also Read - धनबाद में रेलवे की निर्माणाधीन अंडर पास की मिट्टी धंसने से 4 मजदूरों की मौत, घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी | Watch Video

जामताड़ा के कर्माटांड़ प्रखंड स्थित ऊपर भीटरा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल मोहन दास को सस्पेंड किया गया है. यह कार्यवाही जामताड़ा के जिला शिक्षा अधीक्षक अभय शंकर प्रसाद ने की है. सरकार ने यह आदेश निर्गत किया था कि जिले के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में संचालित विद्यालयों में जबरन उर्दू लिख दिया गया है और शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, ऐसे विद्यालयों यह नाम के साथ लिखे उर्दू शब्द को तुरंत हटाया जाए और शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी दिया जाए. सरकार के इस निर्देश के बाद भी विद्यालय के नाम के आगे लिखा हुआ उर्दू शब्द को नहीं हटाया गया था जिस पर यह कार्रवाई हुई है. Also Read - जामताड़ा में शुक्रवार की छुट्टी पर शिक्षा मंत्री ने अफसरों को लगाई फटकार, जल्द जांच रिपोर्ट जारी करने के दिए निर्देश | Watch Video

दरअसल झारखंड के जामतड़ा जिलों से संबंधित कुछ शिकायतें आईं थी. जिसके अनुसार, वहां के सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा था. इतना ही नहीं इन स्कूलों के नामों के आगे उर्दू शब्द भी जोड़ दिया गया था. जामताड़ा के बाद ऐसी ही शिकायत दुमका जिले के स्कूलों से भी आई, मामला सर्खियों में आया तो प्रशासन भी हरकत में नजर आ रहा है. Also Read - झारखंड के खूंटी से चौंकाने वाला मामला, IIT की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में हिरासत में IAS अधिकारी