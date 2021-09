Jharkhand News: झारखंड की राजनीति में नमाज के लिए कमरा दिए जाने का मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है, मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने जमकर बवाल मचाया. कार्यवाही शुरू होने के पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के मेन गेट पर अनूठा प्रदर्शन किया. बीजेपी विधायकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और साथ ही सरकार को सदबुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की.Also Read - UP News: भाजपा विधायक ने सीएम योगी को लिखा पत्र, जौनपुर का नाम बदलकर जमदग्निपुरम रख दें

बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित किए जाने से भाजपा नाराज है और नेताओं का इस बारे में कहना है कि फिर हमारे लिए भी मंदिर बनवा दें. बता दें कि सोमवार को भी बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के मेन गेट पर भजन कीर्तन का आयोजन किया था. Also Read - पश्चिम बंगाल में भाजपा की ‘लापता’ विधायक पुलिस थाने में मिली, कमांडो को फोन पर बताई घर छोड़ने की वजह

विधानसभा के बाहर दिखा अद्भुत नजारा Also Read - Jharkhand News: झारखंड के किसानों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात, बिरसा किसान योजना शुरू, जानिए क्या होगा फायदा

देवघर से भाजपा विधायक नारायण दास ने बेलपत्र की माला पहनकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया. उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में कलश था. बीजेपी के अन्य विधायक भी सदन के बाहर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं. बीजेपी विधायकों ने कहा कि वे हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वे सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं. उन लोगों को बजरंगबली पर भरोसा है और विश्वास है कि वह हेमंत सरकार को सद्बुद्धि देंगे.

#WATCH | Jharkhand: Narayan Das, BJP MLA from Deoghar, reaches State Assembly premises with a ‘damru’, demanding reopening of Baba Baidyanath dham in his constituency. pic.twitter.com/VuQnNpL66K

— ANI (@ANI) September 7, 2021