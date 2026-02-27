  • Hindi
Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज, 48 शहरों के परिणाम आएंगे

Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE Updates: झारखंड निकाय चुनाव परिणाम आज आएंगे. मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी. 23 फरवरी को झारखंड के 48 स्थानीय निकाय (यूएलबी) में महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए तथा नौ नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1,042 वार्डों में पार्षदों के लिए चुनाव हुए थे.

Published date india.com Published: February 27, 2026 6:29 AM IST
(झारखंड निकाय चुनाव परिणाम आज आएंगे. प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE Updates (झारखंड निकाय चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट 2026 लाइव अपडटे ): झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनावों के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती की जाएगी. मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी और लगभग दो घंटे बाद परिणाम आने शुरू होने की उम्मीद है. चुनाव 23 फरवरी को हुए थे जिसमें कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था.

ये चुनाव किसी राजनीतिक दल के चिन्ह पर नहीं लड़ा गया लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त है. चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं इसलिए अंतिम परिणाम आने में समय लग सकता है.

झारखंड निकाय चुनाव परिणाम के पल-पल LIVE अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.

Live Updates

  • Feb 27, 2026 6:47 AM IST

    Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE: महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए 235 महिलाओं सहित कुल 562 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि वार्ड पार्षद पदों के लिए 2,727 महिलाओं सहित 5,562 उम्मीदवारों ने चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाई है.

  • Feb 27, 2026 6:46 AM IST

    Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE: झारखंड के 48 स्थानीय निकाय (यूएलबी) में महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए तथा नौ नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1,042 वार्डों में पार्षदों के लिए चुनाव 23 फरवरी को हुए थे.

