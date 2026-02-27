Hindi Jharkhand

Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 Live Vote Counting Updates All 48 Nagar Nigam Nagar Panchayat Winner List Jharkhand Municipal Election Results In Hindi

Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज, 48 शहरों के परिणाम आएंगे

Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE Updates: झारखंड निकाय चुनाव परिणाम आज आएंगे. मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी. 23 फरवरी को झारखंड के 48 स्थानीय निकाय (यूएलबी) में महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए तथा नौ नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1,042 वार्डों में पार्षदों के लिए चुनाव हुए थे.

(झारखंड निकाय चुनाव परिणाम आज आएंगे. प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 LIVE Updates (झारखंड निकाय चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट 2026 लाइव अपडटे ): झारखंड में 48 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनावों के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती की जाएगी. मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी और लगभग दो घंटे बाद परिणाम आने शुरू होने की उम्मीद है. चुनाव 23 फरवरी को हुए थे जिसमें कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था.

ये चुनाव किसी राजनीतिक दल के चिन्ह पर नहीं लड़ा गया लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त है. चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं इसलिए अंतिम परिणाम आने में समय लग सकता है.

