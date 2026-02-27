By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Jharkhand Nikay Chunav Results 2026: रांची से धनबाद तक... किसे मिली जीत और किसे हार, यहां देखें पूरी लिस्ट
झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए मतगणना जारी है. रांची, धनबाद सहित सभी नगर निगम और नगर पंचायत के वार्डवार में किसको मिल रही जीत और किसे हार, चलिए इस खबर में जानते हैं...
Jharkhand Nikay Chunav Results 2026 Winner List: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है. राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसमें करीब 43 लाख मतदाताओं में से 63% से ज्यादा लोगों ने वोट डालें. कुल 1,087 वार्डों में से 1,042 वार्डों पर चुनाव संपन्न हुआ. 41 पार्षद निर्विरोध चुने गए, तीन वार्ड खाली रहे और एक वार्ड में प्रत्याशी की मौत के कारण चुनाव रद्द करना पड़ा.
धनबाद को छोड़कर 47 निकायों की मतगणना शुक्रवार तक पूरी होने की उम्मीद है, जबकि धनबाद में नौ चरणों में गिनती होने के कारण वहां शनिवार तक अंतिम परिणाम आने की संभावना है. कई नगर निकायों में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और कुछ जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं किस सीट से कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे?
कहां से कौन आगे, किसने मारी बाजी? यहां देखें पूरी लिस्ट
