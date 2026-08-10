छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और JPSC पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी..., झारखंड आंदोलन में अब तक क्या हुआ? जानें 10 बड़े अपडेट

रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया. JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते गिरफ्तार को किया गया, वहीं ED ने भी जांच शुरू कर दी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/jharkhand/jharkhand-protest-former-jpsc-chief-arrest-tear-gas-lathicharge-10-big-updates-8498065/ Copy

विधानसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. (Photo from PTI)

Jharkhand Protest: झारखंड के रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जारी छात्र प्रदर्शन सोमवार (10 अगस्त) को उग्र हो गया. बीते 16 दिनों से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. प्रदर्शनकारियों के विधानसभा परिसर के करीब पहुंचने के बीच विधानसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. यह बच्चे भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच, निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया और JPSC और JSSC में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं. चलिए इस खबर के माध्यम से आपको बताते हैं रांची प्रदर्शन में अब तक क्या-क्या हुआ?

झारखंड प्रदर्शन से जुड़े अब तक के 10 बड़े अपडेट