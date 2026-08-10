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छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और JPSC पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी..., झारखंड आंदोलन में अब तक क्या हुआ? जानें 10 बड़े अपडेट

रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया. JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते गिरफ्तार को किया गया, वहीं ED ने भी जांच शुरू कर दी है.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 10, 2026, 4:37 PM IST
छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और JPSC पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी..., झारखंड आंदोलन में अब तक क्या हुआ? जानें 10 बड़े अपडेट
विधानसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. (Photo from PTI)

Jharkhand Protest: झारखंड के रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जारी छात्र प्रदर्शन सोमवार (10 अगस्त) को उग्र हो गया. बीते 16 दिनों से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. प्रदर्शनकारियों के विधानसभा परिसर के करीब पहुंचने के बीच विधानसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. यह बच्चे भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच, निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया और JPSC और JSSC में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं. चलिए इस खबर के माध्यम से आपको बताते हैं रांची प्रदर्शन में अब तक क्या-क्या हुआ?

झारखंड प्रदर्शन से जुड़े अब तक के 10 बड़े अपडेट

  • आंदोलन कर रहे हजारों अभ्यर्थियों ने सोमवार को विधानसभा की ओर मार्च किया. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े.
  • प्रदर्शन कर रहे नौकरी के अभ्यर्थी विधानसभा परिसर की ओर बढ़े. स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और विधानसभा की कार्यवाही सोमवार के लिए स्थगित कर दी गई.
  • वहीं, झारखंड CID ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में पूर्व JPSC अध्यक्ष एल खियांग्ते को गिरफ्तार किया है.
  • 1988 बैच के IAS अधिकारी रहे खियांग्ते से CID पहले ही चार बार पूछताछ कर चुकी थी. खियांग्ते पिछले साल फरवरी में JPSC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे. इससे पहले वह झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके थे.
  • खियांग्ते की गिरफ्तारी से एक दिन पहले रविवार को JPSC के तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. इस्तीफा देने वालों में अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद शामिल हैं.
  • भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अब ED भी जांच में उतरा है. अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय एजेंसी ने झारखंड पुलिस CID की FIR, शिकायतों और कुछ चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है.
  • बता दें झारखंड में पिछले 16 दिनों से आंदोलन जारी है. उनकी प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता शामिल है. प्रदर्शनकारी JPSC और JSSC में व्यापक सुधार की भी मांग कर रहे हैं.
  • छात्र आंदोलन को लेकर BJP ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. BJP का आरोप है कि कांग्रेस ने दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की, लेकिन झारखंड में चल रहे प्रदर्शन पर वह चुप है.
और पढ़ें: JPSC के तीनों सदस्यों ने एक साथ दिया इस्तीफा, अब CID करेगी पूछताछ

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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