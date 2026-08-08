'आप अकेले नहीं..', झारखंड में छात्रों की आवाज बनी CJP, प्रदर्शन के बीच पहुंचकर दिया मदद का भरोसा

Jharkhand Protest: रांची में JPSC और JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन शनिवार को 15वें दिन भी जारी रहा. न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने बताया छात्रों और राज्य सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही. मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में करीब एक घंटे 45 मिनट तक चली बैठक में हेमंत सरकार की ओर से 4 मंत्री शामिल हुए. वहीं, झारखंड डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी फ्रंट से जुड़े छात्र प्रतिनिधियों ने साफ किया कि जब तक विवादित परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द नहीं किया जाता, उनका धरना खत्म नहीं होगा.
इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का एक प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा. CJP के नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकेश ने कहा कि हम तब तक छात्रों के साथ खड़े हैं, जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं सुनती. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आने वाली सभी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक रोकने और छात्रों को न्याय दिलाने की दिशा में भी अहम है.
मुकेश ने यह भी स्पष्ट किया कि CJP का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है. गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार (7 अगस्त) को सरकार और छात्रों के बीच पहले दौर की बातचीत भी किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची थी. दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर कायम हैं, इसलिए JPSC-JSSC विवाद पर गतिरोध अभी भी बना हुआ है.
#WATCH | Jharkhand: A CJP delegation reaches the Jaipal Singh Munda Stadium protest site during the ongoing student protest over alleged irregularities in the JPSC-JSSC exam.
National Coordinator of CJP, Mukesh, says, “… We will stand with them until their government listens… pic.twitter.com/U1bCHdlddJ
— ANI (@ANI) August 8, 2026
सरकार ने कहा कि वह परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार सिर्फ एक संगठन से बातचीत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य के अलग-अलग युवाओं और हितधारकों से भी सुझाव लिए जाएंगे. परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार ने एक अलग फीडबैक ईमेल आईडी भी शुरू की है, जहां छात्र और आम लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं.
सुदिव्य कुमार ने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत से ही संवेदनशीलता दिखाई और कथित गड़बड़ियों की CID जांच के आदेश दिए, छापेमारी कराई और गिरफ्तारियां भी हुईं. हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मुख्य मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. छात्र नेताओं ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के अपने पहले से घोषित कार्यक्रम को भी दोहराया.
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