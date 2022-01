Jharkhand NEWS UPDATE: झारखंड में कोरोना वायरस और इसके नए वेरियंट ओमिक्रोन के चलते हुए सरकार ने आज सोमवार को पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद खने का फैसला किया है, वहीं, आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्देश जारी किया है.Also Read - Priyanka Gandhi Vadra ने खुद को किया आइसोलेट, परिवार और स्‍टाफ के एक-एक सदस्‍य कोरोना पॉजिटिव निकले

झारखंड की राजधानी में आज सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने की अध्यक्षता में Covid_19 के मद्देनजर प्रतिबंध और छूट के संबंध में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. ये प्रतिबंध आगामी 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे.



जारी आदेश के मुताबि, राज्‍य मं पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे,

लेकिन इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे. आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सभी स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. शैक्षणिक संस्थान भी अगले आदेश तक

बंद रहेंगे, हालांकि 50% क्षमता के साथ आधिकारिक कार्य की अनुमति होगी.

No decision has been taken on the night curfew. A maximum of 100 people are allowed in gatherings for weddings & funerals. Markets will be shut down at 8 pm. Chemist shops, restaurants & bars are allowed to remain open. Religious places will remain open: Jharkhand Health Minister

