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Jharkhand Protest Day 13: JPSC-JSSC विवाद ने पकड़ी रफ्तार, मांगों से सरकार पर दबाव, अब तक क्या-क्या हुआ?

झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. रांची में हजारों अभ्यर्थी 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. पेपर लीक, भर्ती में पारदर्शिता और सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड के छात्र सड़क पर हैं. सरकार बातचीत की बात कह रही है, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं.

Written by: Farha Fatima
Published: August 6, 2026, 12:52 PM IST
(image - IANS)
(image - IANS)
  • रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी है.
  • छात्र परीक्षा रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं.
  • सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है, जबकि CID जांच जारी है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
  • विधानसभा सत्र से पहले यह मुद्दा और गरमा सकता है, जबकि छात्र आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं.

झारखंड के रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर हजारों नौकरी के इच्छुक छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 अगस्त को इस प्रदर्शन को 13वां दिन है. प्रदर्शन 29 जुलाई 2026 के आसपास शुरू हुआ था. स्टूडेंट्स झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और देरी से नतीजे आने का विरोध कर रहे हैं. Times of India के मुताबिक, छात्रों की मुख्य मांगें साफ हैं. वे 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही JPSC और JSSC की परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई (CBI) से कराने को कह रहे हैं. कुछ छात्र ED जांच भी चाहते हैं. वे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, OMR शीट और आंसर स्क्रिप्ट जारी करने, सही कट-ऑफ बताने, ब्लैकलिस्ट एजेंसियों पर रोक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं. एक समूह ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो विधानसभा का घेराव कर सकते हैं.

प्रदर्शन बारिश और मुश्किल हालात में भी जारी

प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल भी हो रही है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो चार दिन से अनशन पर थे. उनके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर गिरने पर कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 5 अगस्त को फोन पर बात की और पानी पीने की सलाह दी. महतो ने पानी पी लिया. उसी दौरान पांच और लोग अनशन पर बैठ गए, जिससे अनशन करने वालों की संख्या छह हो गई. प्रदर्शन बारिश और मुश्किल हालात में भी जारी है. छात्र तिरंगा लेकर मार्च भी निकाल चुके हैं.

और पढ़ें: Jharkhand Protest DAY 12: अनशनकारी देवेंद्रनाथ महतो ने सोनम के आग्रह पर पिया पानी, भूख हड़ताल जारी

परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जल्द फैसला लिया जाएगा. सरकार ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया. एसडीएम और एडीएम प्रदर्शन स्थल पर गए. छात्र कुछ समय मांगकर सोच रहे हैं. कुछ छात्र चाहते हैं कि बातचीत मीडिया के सामने खुले में हो. मुख्यमंत्री ने राज्यपाल संतोष गंगवार से भी मुलाकात की. राज्यपाल ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया. जांच का काम सीआईडी कर रही है.

अब तक 14 से 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. कई जगह छापे मारे गए, लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए गए. जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा को टाल दिया था. जेएमएम ने छात्रों का समर्थन जताया है और जल्द कदम उठाने की बात कही है. विपक्ष और अन्य संगठन भी मुद्दे पर सक्रिय हैं. विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए यह मुद्दा वहां भी उठ सकता है.

यह प्रदर्शन झारखंड के युवाओं की नौकरी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग को दिखाता है. छात्र कहते हैं कि वे सिर्फ न्याय चाहते हैं. सरकार बातचीत के लिए तैयार दिख रही है, लेकिन छात्र अभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. स्थिति बदलती रह सकती है, इसलिए आधिकारिक अपडेट देखते रहें.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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