Jharkhand, Ranchi,Gumla: झारखंड में दिल दहला देने वाला एक वाकया सामने आया है, जिसमें रेप के दो आरोपियों को गुस्साए ग्रामीणों को जिंदा जला दिया है. बुरी तरह झुलसे दुष्कर्म के आरोपियों को रांची के रिम्स रेफर किया गया है. यह घटना झारखंड के गुमला कस्बे में बीती यानी बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात हुई है.Also Read - मुंबई: सोशल मीडिया पर दोस्ती कर 26 साल की महिला से रेप के आरोप में मामला दर्ज

Jharkhand | Two alleged rape accused were set ablaze by villagers in Gumla town last night. Both sustained severe burn injuries & were taken to Sadar Hospital, later referred to RIMS Ranchi. Necessary actions are being taken by police. Investigation is underway: Gumla Police

— ANI (@ANI) June 9, 2022