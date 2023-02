झारखंड: शिवरात्रि उत्सव के स्वागत द्वार को नुकसान पहुंचाने पर दो समूहों के बीच झड़प में 6 लोग घायल, धारा 144 लागू

मेदिनीनगर: झारखंड के पलामू जिले के पनकी कस्बे में बुधवार को विभिन्न समुदायों के दो समूहों के बीच हुई झड़प में कम से कम छह लोग घायल हो गए हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. यह झड़प पनकी बाजार में आगामी शिवरात्रि उत्सव के लिए स्थापित स्वागत द्वार को नुकसान पहुंचाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई.

झड़प के बाद पनकी कस्बे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है.