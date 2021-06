Jharkhand Lockdown Unlock 3.0: देश में कोरोना की दूसरी लहर पर धीरे-धीरे काबू पाया जा रहा है. ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है. कोरोना के मामलों में कमी के बाद ज्यादातर राज्यों ने अनलॉक की शुरुआत कर दी है. राज्यों की तरफ से अब धीरे-धीरे लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में रियायतों का ऐलान किया जा रहा है. इन सबके बीच झारखंड में आज अनलॉक 3.0 (Unlcok 3.0) की घोषणा कर दी गई. Also Read - Jharkhand Lockdown Latest Update: आज से 38 घंटे के लिए लॉक हुआ झारखंड, 17 जून तक राहत के साथ पाबंदियां जारी, जानिए

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में झारखंड में अनलॉक 3.0 का फैसला लिया गया. जिसका ऐलान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया. हालांकि जागरूकता सप्ताह यानी लॉकडाउन को 24 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है.

मालूम हो कि झारखंड में मौजूदा अनलॉक 17 जून की सुबह 6 बजे समाप्‍त हो रहा था. अब राज्‍य में स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह को 24 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके साथ-साथ राज्‍य में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) भी जारी रहेगा. हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलों में फल और किराना समेत सभी दुकानों को 4 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया. इसके साथ-साथ शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी खोलने का फैसला लिया गया. इसके साथ-साथ सभी सरकारी एवं प्राइवेट कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ 4 बजे शाम तक खोले जा सकेंगे.

Jharkhand: All government & private offices are now permitted to open till 4 pm with 50% human resources. All shops including fruits and grocery will remain closed from Saturday 4 pm till Monday 6 am. Health services and related shops are exempted.

— ANI (@ANI) June 15, 2021