Jharkhand Unlock latest Update: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद झारखंड में भी कई पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया. इसके साथ-साथ स्कूलों और कॉलेजों को भी खोलने पर फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए. बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतिबंधों की समीक्षा की गई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त से स्कूल-कॉलेज खोलने, इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू करने का फैसला लिया. साथ ही वीकेंड लॉकडाउन में भी राहत देने का फैसला लिया गया.Also Read - Jharkhand Unlock Update: झारखंड में लॉकडाउन पाबंदियों में आज मिलेंगी कई रियायतें, स्कूलों को खोलने को लेकर भी होगा फैसला

राज्य सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य में अब 9वीं से 12वीं की क्लास ऑफलाइन होगी. हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया गया है. स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी होगा और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटों का ही क्लास होगा. वहीं, कॉलेज में UG, PG की अंतिम वर्ष की पढ़ाई होगी. साथ ही ऑनलाइन क्लास यहां भी जारी रखा जाएगा. कॉलेज में भी ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे की क्लास होगी. कॉलेज में 12 बजे दिन तक ही पढ़ाई हो सकेगी. हालांकि इसके लिए विद्यार्थियों का कम से कम एक टीका लगा होना अनिवार्य होगा. Also Read - Lockdown Updates: बंगाल-ओडिशा-झारखंड सहित इन राज्यों में लॉकडाउन करीब दो सप्ताह बढ़ा, दुकानें सिर्फ चार घंटे खोलने की अनुमति

Offline classes in Jharkhand for students from std 9-12 permitted till 12pm only, they'll be allowed only after permission from parents. Hotels & restaurants will open till 10 p.m. on Sunday; other essentials like grocery shops, fruit shops, dairies will be allowed till 8 pm only pic.twitter.com/B91WyBoP9r

— ANI (@ANI) July 30, 2021