झारखंड में सियासी संकट के बीच आज रविवार को यूपीए विधायक छत्तीसगढ़ से वापस रांची लौट आए हैं. कल 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र होने वाला है. हेमंत सोरेन सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत हासिल करेंगे.

झारखंड विधानसभा में झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का एक विधायक है, वहीं, मुख्य विपक्षी दल भाजपा के 26 विधायक हैं.

जानकारी के मुताबिक, झारखंड से संप्रग के 30 विधायक 30 अगस्त से रायपुर के पास एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे, जो सोमवार को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए रांची के एयरपोर्ट में लैंड हुए.

झारखंड से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के 30 विधायक रविवार दोपहर एक विशेष विमान से रांची लौट आए हैं. ये विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे.

#WATCH | Jharkhand UPA MLAs who were lodged in a Chhattisgarh hotel, return to Ranchi

A one-day special session of the Jharkhand Assembly is scheduled to be held tomorrow, 5th September amid political crisis in the state. pic.twitter.com/qLdAjWw2ay

