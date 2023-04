Jharkhand Violence: जमशेदपुर में धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर 55 लोग अरेस्ट, ड्रोन से की जा रही निगरानी

जमशेदपुर: झारखंड में जमशेदपुर के शास्त्रीनगर में एक धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर हुई हिंसा के संबंध 55 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है. पुलिस ने सोमवार को बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी गई है, जहां रविवार शाम को दो समूहों के बीच पथराव और आगजनी की घटना हुई थी.

कल दो समुदायों के बीच हिंसा भड़कने के बाद जमशेदपुर प्रशासन ड्रोन से निगरानी कर रहा है. बता दें कि इलाके में शनिवार रात से ही तनाव व्याप्त था जब एक स्थानीय संगठन के सदस्यों ने रामनवमी के झंडे पर मांस का एक टुकड़ा लगा हुआ देखा था. रविवार शाम को स्थिति तब हिंसक हो गई जब एक दुकान में आग लगा दी गई. उसके बाद दोनों पक्षों ने एक -दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार ने बताया, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता अभय सिंह समेत 55 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने सुबह इलाके में फ्लैग मार्च भी किया था.