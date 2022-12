Jharkhand: मदरसे के इमाम ने 8 साल की मासूम बच्ची से किया रेप

Jharkhand, Simdega, rape case: झारखंड में एक और बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. सिमडेगा जिले में मदरसे के एक इमाम ने आठ साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला है. मामला सामने आने पर पुलिस ने इमाम को मासूम बच्ची से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है.

सिमडेगा पुलिस ने बताया कि घटना के सभी बिंदुओं और एंगल से जांच की जा रही है. सभी विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है.