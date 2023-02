Jharkhand: हिंसाग्रस्त पलामू जिले में धारा 144 में आंशिक छूट, इंटरनेट सेवा बहाल

मेदिनीनगर: झारखंड (Jharkhand) के हिंसा प्रभावित पलामू जिले में शांति की स्थिति को देखते हुए रविवार सुबह 10:00 बजे से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई. जिला प्रशासन ने धारा 144 में आंशिक छूट (partial relaxation in Sec 144) देने का निर्णय लिया है. पुलिस ने जानकारी दी कि पनकी कस्बे में शिव बारात के लिए तोरण द्वार बनाने को लेकर लोगों के दो समूहों के बीच झड़प के बाद इंटरनेट सेवा पलामू में गत 15 फरवरी से स्थगित थी. पुलिस ने अबतक 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

डीसी ने कहा, जिला प्रशासन ने धारा 144 में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया है. फिलहाल दुकानों को शाम 5-6 बजे तक ही खोलने की अनुमति है. बाद में स्थिति का विश्लेषण करने के बाद छूट को बढ़ाया जाएगा. इंटरनेट सेवाएं अब बहाल कर दी गई हैं.