Sakshi Dhoni Tweet On Power Cut: झारखंड में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है वहीं गहराता बिजली संकट भी लोगों को परेशान करने लगा है. बिजली संकट को लेकर अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने सवाल उठाया है. साक्षी धोनी ने इस बाबत ट्वीट करे हुए लिखा कि बस ये जानना चाहते हैं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली की संकट क्यों है? बता दें कि साक्षी धोनी द्वारा यह ट्वीट साल भर बाद किया है. इससे साल भर पहले साक्षी धोनी ट्वीट किया था. गौरतलब है कि देश के कई राज्य फिलहाल बिजली संकट से जूझ रहे हैं.Also Read - कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड के स्कूलों के लिए यह जरूरी गाइडलाइंस जारी, जानें शिक्षा विभाग का क्या है निर्देश...

As a tax payer of Jharkhand just want to know why is there a power crisis in Jharkhand since so many years ? We are doing our part by consciously making sure we save energy !

