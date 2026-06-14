झारखंड: शोले का 'वीरू' बन गया प्रेमी, प्रेमिका नहीं मिली तो गुस्से में टावर पर चढ़ गया

झारखंड से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है. गढ़वा जिले के खरौंधी बाजार में रविवार को एक युवक प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया.

Written by: Nandan Singh
Published: June 14, 2026, 3:34 PM IST
Man Climbed On Mobile Tower
झारखंड में 25 दिन में 11वीं घटना. (Photo: IANS)

झारखंड में मोबाइल और बिजली के टावरों पर चढ़कर हंगामा करने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. ताजा मामला गढ़वा जिले के खरौंधी बाजार का है, जहां रविवार को एक युवक प्रेम-प्रसंग से जुड़े विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गया. घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लोग उसे नीचे उतरने के लिए समझाने में जुट गए. पुलिस और प्रशासन की घंटों की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. पिछले 25 दिनों के दौरान राज्य में इस तरह की यह 11वीं घटना बताई जा रही है.

टावर पर चढ़ा शख्स

बताया जा रहा है कि टावर पर चढ़ने वाला युवक एक स्थानीय युवती से प्रेम करता था और पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. रविवार सुबह वह अचानक बाजार स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसे ऊंचाई पर देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची.

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समझाने पर उतर आया नीचे

अधिकारियों ने युवक से लगातार बातचीत की और उसे नीचे उतरने के लिए समझाया. काफी देर तक चले प्रयास के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. घटना के चलते कुछ समय तक खरौंधी बाजार में लोगों की भारी भीड़ लगी रही और यातायात भी प्रभावित हुआ. झारखंड में हाल के दिनों में टावर पर चढ़ने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.

हजारीबाग और गिरिडीह का मामला

बीते दिनों हजारीबाग में जमीन के म्यूटेशन में देरी से नाराज एक युवक 85 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया था. बोकारो में पुश्तैनी जमीन के विवाद को लेकर एक युवक टावर पर चढ़ा, जबकि रांची और धनबाद में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में युवती और युवक ने टावर पर चढ़कर हंगामा किया था. गिरिडीह में पिछले सप्ताह शराब के नशे में एक व्यक्ति 33 हजार केवी के बिजली टावर पर चढ़ गया था.

वहीं, गिरिडीह जिले में ही कुछ सप्ताह पहले एक युवक दूसरी शादी की जिद को लेकर करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया था. गढ़वा के रंका क्षेत्र में भी हाल में प्रेम प्रसंग को लेकर इसी तरह की घटना सामने आई थी. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश मामलों में लोग व्यक्तिगत विवाद, प्रेम संबंधों, पारिवारिक तनाव, जमीन संबंधी समस्याओं या भावनात्मक दबाव के कारण इस तरह के खतरनाक कदम उठा रहे हैं. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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