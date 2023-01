Jharkhand: धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी भीषण आग, कई लोगों के मौत की आशंका

Dhanbad Fire: धनबाद के आशीर्वाद टावर में भीषण आग लग गई है. हादसे में कई लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है. न्यूज एजेंसी ANI ने धनबाद के डीएसपी (कानून व्यवस्था) के हवाले से बताया कि इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. राहत और बचाव अभियान जारी है. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है.

Jharkhand | Massive fire breaks out in an apartment in Dhanbad. Several feared trapped. A few deaths reported. The exact number can’t be verified as rescue is still underway: DSP Law and Order, Dhanbad — ANI (@ANI) January 31, 2023