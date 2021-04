Chaibasa, Jharkhand, Naxal, blast, Railway Track, Railway, News: झारखंड में चाईबासा में नक्सलियों ने रविवार की रात सोनुआ और चक्रधरपुर के बीच एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया. इस दौरान अगर इस ट्रैक से कोई ट्रेन गुजरती तो वह हादसे का शिकार हो जाती. हालांकि, सतर्कता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया है. तोड़फोड़ की जांच के बाद रेलवे ट्रैक को दुरस्‍त कर दिया गया है. Also Read - COVID-19: रेलवे स्‍टेशन पर ही कोरोना मरीजों को मिल रही 20 कोच में आइसोलेशन की ऐसी सुविधा



चाईबासा के एसपी ने आज सोमवार को बताया कि सोनुआ और चक्रधरपुर के बीच कल रात 2-3 बजे के बीच नक्सलियों ने एक रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया. जिला पुलिस, बम खोजी और निरोधक दस्‍ते, आरपीएफ और रेलवे के ट्रैकमैन ने नक्‍सली ब्‍लास्‍ट में टूटे हुए ट्रैक को दुरस्‍त कर लिया है. अन्‍य ट्रैक पर यातायात बहाल हो गया है.

Naxals blew up a railway track b/w Sonua & Chakradharpur last night between 2-3 am. Anti-sabotage check done & restoration work completed jointly by dist police, Bomb Detection & Disposal Squad, RPF & railway trackmen. Traffic restored on other tracks: SP Chaibasa#Jharkhand pic.twitter.com/BEH9VQwJLT

— ANI (@ANI) April 26, 2021