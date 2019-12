रांची: भाषाः तीन वर्ष पूर्व 2016 में 15 और 16 दिसंबर की मध्य रात्रि को दीपा टोली इलाके में इंजीनियरिंग की एक छात्रा को दुष्कर्म के बाद जलाकर मारने वाले मुख्य आरोपी राहुल राज को द्रुत गति से की गयी एक माह की अदालती सुनवाई के बाद आज फांसी की सजा सुनायी गयी. सीबीआई की एके मिश्रा की एक विशेष अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी राहुल राज को आज फांसी की सजा सुनायी और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने उसे कल दोषी करार दिया था.

Jharkhand: Ranchi Court has today awarded death sentence to convict Rahul Kumar in a 2016 rape and murder case pic.twitter.com/ttCkfAAuIy

