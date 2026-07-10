सिर्फ खनिज नहीं, खूबसूरती भी! झारखंड बनेगा पूर्वी भारत का नया टूरिज्म हब, 'पर्यटन उद्योग' से बदलेगी राज्य की तस्वीर

Jharkhand News Today: नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित ‘राष्ट्रीय हितधारक परामर्श 2026’ के दूसरे दिन ‘डेस्टिनेशन झारखंड – पर्यटन निवेश एवं समावेशी विकास को गति’ विषय पर गहरा मंथन हुआ. इस सत्र में देश के नीति-निर्माताओं, पर्यटन विशेषज्ञों और उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया. सभी ने एक सुर में माना कि झारखंड अब सिर्फ खनिज संपदा का राज्य नहीं, बल्कि देश का एक बड़ा और आकर्षक पर्यटन केंद्र बनने के लिए तैयार है.
मंथन के दौरान सामने आए आंकड़े राज्य की बदलती तस्वीर को बयां करते हैं. साल 2024 में झारखंड में रिकॉर्ड 5.85 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिनमें से 4.40 करोड़ लोग केवल धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर आए थे. पर्यटकों की इस भारी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अब पर्यटन को ‘उद्योग’ का दर्जा दे दिया है. इस फैसले से निजी निवेशकों के लिए वित्तीय मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नए रास्ते खुल गए हैं. सरकार अब सिर्फ धार्मिक पर्यटन ही नहीं, बल्कि इको-टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वॉटर स्पोर्ट्स और माइनिंग टूरिज्म जैसी अनूठी परियोजनाओं पर भी काम कर रही है.
निवेशकों को लुभाने के लिए झारखंड सरकार जल्द ही ‘पर्यटन नीति-2026’ और ‘होमस्टे नीति-2026’ लाने जा रही है. साथ ही, कागजी कार्रवाई को आसान बनाने के लिए ‘डिजिटल सिंगल विंडो पंजीकरण व्यवस्था’ लागू की जा रही है. केंद्र सरकार की ‘प्रसाद’ (PRASHAD) और ‘स्वदेश दर्शन’ योजनाओं के जरिए भी राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. सरकार ने होटल, रिसॉर्ट, रोपवे, स्काईवॉक और फ्लोटिंग रेस्तरां जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज के साथ आमंत्रित किया है.
इस मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, ‘प्रकृति ने झारखंड को असीमित सुंदरता दी है. हम चाहते हैं कि हमारा राज्य देश-दुनिया में अपनी इसी खूबसूरती के लिए जाना जाए.’ रोजगार के अवसरों पर बात करते हुए उन्होंने एक बेहद व्यावहारिक उदाहरण दिया. उन्होंने कहा, ‘एक फाइव स्टार होटल करीब 200 लोगों को डायरेक्ट रोजगार देता है, लेकिन अगर हम 100 होमस्टे विकसित करते हैं, तो लगभग 500 लोगों को उनके घर पर ही आजीविका मिल जाएगी. हमारी नई होमस्टे नीति झारखंड को देश का अग्रणी होमस्टे डेस्टिनेशन बनाएगी.’
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार देश के हर नागरिक को झारखंड की समृद्ध विरासत से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इस राष्ट्रीय परामर्श सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रहीं, जिन्होंने झारखंड को पूर्वी भारत का सबसे पसंदीदा और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन स्थल बनाने का संकल्प दोहराया.
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