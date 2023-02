हिंसा के बाद पलामू में स्थिति तनावपूर्ण, धारा 144 लागू; सेना ने किया फ्लैगमार्च- 19 तक इंटरनेट पर पाबंदी

Palamu Clashes: झारखंड के पलामू जिले के पांकी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इसे देखते हुए बीती रात और आज दिन में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैगमार्च किया. इलाके में धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवाएं अब 19 फरवरी को सुबह 10 बजे तक स्थगित रखने का फैसला किया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह हुई हिंसा के बाद पूरे पलामू जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश गृह विभाग ने सभी टेलीकाम कंपनियों को दिया था. हालांकि आज शाम चार बजे से इंटरनेट बहाल करने की बजाय प्रशासन ने रविवार सुबह 10 बजे तक इसे बंद रखने का फैसला किया.

Palamu clashes | Jharkhand: Section 144 will remain in force for a few days now. Internet service will also remain closed for 2 days: Anjaneyulu Dodde, DC Palamu pic.twitter.com/QPmo3BtJgt — ANI (@ANI) February 16, 2023