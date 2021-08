woman made her naked and wearing a garland of shoes in ​​a village of Dumka, district Jharkhand News: झारखंड के दुमका जिले के रानीश्वर थाना क्षेत्र में एक महिला को निर्वस्त्र कर जूतों की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से घुमाए जाने का मामला सामने आया है. दरअसल, छह माह पहले एक शादीशुदा महिला को गांव के ही एक विवाहित व्‍यक्ति से प्‍यार हो गया और छह माह पलले वह उसके साथ पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान चली गई थी, लेकिन जब दोनों गांव लौटे तो प्रेमी युवक की पत्‍नी और उसके घर वालों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा और फिर उसे निर्वस्त्र कर गले में जूतों की माला पहनाकर उसे गांव में घुमाया.Also Read - नाराज पत्नी की विदा कराने ससुराल पहुंचा पति, ससुर ने कहा- वो तो अपने भाई के साथ... फिर निकला भयानक अंजाम

रानीश्वर के थाना प्रभारी राजीव प्रकाश ने बताया कि गुरुवार की शाम महिला के बयान पर दो महिलाओं समेत 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने छह लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया.

थाना प्रभारी के अनुसार मसानजोर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी रानीश्वर के एक गांव में माणिक मिर्धा से हुई. छह माह पहले कथित तौर पर माणिक और कुलुगू गांव की एक विवाहित महिला के बीच प्रेम हो गया और एक माह पूर्व महिला माणिक के साथ पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान चली गई.

थाना प्रभारी के अनुसार बुधवार की शाम दोनों वापस कदमा गांव लौटे. इस पर मणिक की पत्नी और घर के अन्य लोगों ने महिला को पकड़ लिया और पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर उसके निर्वस्त्र कर गले में जूतों की माला पहनाकर उसे गांव में घुमाया. थाना प्रभारी ने बताया कि जिन 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वे सभी मणिक के घरवाले हैं.