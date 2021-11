Birsa Munda Memorial Garden cum Museum Inauguration: पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रांची में बिरसा मुंडा (Birsa Munda) की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया है. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बिरसा मुंडा उद्यान सह संग्रहालय का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Diwas) के रूप में मनाया जायेगा. कार्यक्रम के दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सहित कई और नेता मौजूद रहे.Also Read - आज के ही दिन जन्मे थे जवाहरलाल नेहरू, आजादी के लिए कई बार गए थे जेल, जयंती पर PM मोदी ने क्या कहा, जानें

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा के जन्मदिवस की ये तारीख बेहद ऐतिहासिक है. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस दिन होती है. पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को अब हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे.

I have spent a large part of my life with tribal brothers & sisters and children. I have been a witness to their joys & sorrows, daily lives and the necessities of their lives. So, today is also an emotional day for me personally: PM Narendra Modi on Janjatiya Gaurav Diwas pic.twitter.com/cbSohWelFa

