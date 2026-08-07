सरकार से छात्रों की बातचीत कैसी रही? CM हेमंत सोरेन के सामने रखीं ये बड़ी मांगें, जानिए क्या निकला हल

रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों और झारखंड सरकार के बीच पहली बैठक हुई. सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया, जबकि अभ्यर्थियों ने साफ किया कि समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

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जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहेगा. (Photo from IANS)

रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई

छात्र नेताओं ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए समाधान की उम्मीद जताई है

वहीं, सरकार ने कहा कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा

अभ्यर्थियों ने साफ किया कि मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा

Jharkhand Protest: रांची में चल रहे JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच शुक्रवार (7 अगस्त) को राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और छात्र नेताओं के बीच पहली बैठक हुई. मीटिंग के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और ऐसा लगा जैसे परिवार के बीच चर्चा हो रही हो. उन्होंने बताया कि यह बातचीत का पहला चरण था, जिसमें सरकार को सभी मांगों के बारे में बताया गया. छात्र नेताओं ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द कोई सकारात्मक फैसला लिया जाएगा.

सरकार ने समाधान का दिया भरोसा, लेकिन आंदोलन जारी

बैठक के बाद, झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों की सभी मांगों को ध्यान से सुना है और उन पर विचार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. वहीं, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि सरकार के सामने सभी मुद्दे रख दिए गए हैं और आगे भी बातचीत का दौर जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सरकार अब मुख्यमंत्री से चर्चा करेगी और समाधान निकालने की कोशिश करेगी. हालांकि, जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी रहेगा.

बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ?

इस बैठक में सरकार की तरफ से चार मंत्री शामिल हुए. इनमें चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह और संजय प्रसाद यादव शामिल थे. विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद रहे. छात्र प्रतिनिधिमंडल में रवींद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रवींद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल थे.

हेमंत सोरेन बोले- सरकार छात्रों की बात सुनने को तैयार

इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है. सरकार छात्रों की हर बात सुनने को तैयार है. बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है. छात्रों के सवाल, सुझाव और जिज्ञासाएं खुलकर सामने आनी चाहिए. उनके सुझावों का सरकार स्वागत करेगी.

उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से भर्ती और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए जा सकते हैं. संवाद किसी एक स्थान या सीमित समूह तक नहीं रहना चाहिए. राज्य के सभी छात्र अपनी राय रखें. उनके विचारों के आधार पर सरकार सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है.