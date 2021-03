Lalu Prasad Yadav, Jharkhand, Ranchi, RJD, Jharkhand Police, RIMS, News: झारखंड (Jharkhand) के रांची के एसएसपी ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav)की सुरक्षा में तैनात 10 पुलिसकर्मियों को रिम्स (RIMS) प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए रजाई, गद्दा, तकिया और बेडशीट नहीं लौटाए जाने के मामले में संज्ञान लिया है. एसएसपी ने 10 पुलिसकर्मियों से आरजेडी नेता लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात 10 पुलिसकर्मियों से रिम्स, रांची द्वारा उपलब्‍ध कराए गए रजाई, गद्दा, तकिया और बेडशीट नहीं लौटाने पर स्पष्टीकरण मांगा है और जल्‍द से जल्‍द वापस करने के लिए कहा है. Also Read - Jharkhand: रात में घर में सोई महिला की लाश 6 टुकड़ों में नदी में मिली

Jharkhand: Senior Superintendent of Police, Ranchi seeks clarification from 10 police personnel deployed in security of RJD leader Lalu Prasad for not returning quilts, bedsheets, and pillows provided by RIMS, Ranchi; asks them to return the beddings at the earliest. Also Read - Jharkhand News: कोर्ट में दाखिल की गई Lalu Prasad Yadav की हेल्थ रिपोर्ट, डॉक्टरों ने बताई बड़ी बात

— ANI (@ANI) March 10, 2021 Also Read - IED Blast in Jharkhand: आईईडी ब्‍लास्‍ट में झारखंड पुलिस के 2 जवान शहीद, CRPF के एक जवान समेत 3 घायल