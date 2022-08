Jharkhand News: भाजपा से निष्कासित और झारखंड के रिटायर्ड आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सीमा पात्रा अपनी घरेलू सहायिका एक दिव्यांग महिला को पिछले 8 सालों से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी. रांची पुलिस ने बताया कि सीमा पात्रा के खिलाफ अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था जिसमें उनपर आरोप है कि वे पिछले 8 सालों से घर में काम करने वाली दिव्यांग नौकरानी को प्रताड़ित कर रही थी.Also Read - झारखंड में गहराया सियासी संकट, सीएम हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों को रांची से रायपुर किया शिफ्ट | Watch video

भाजपा की निलंबित नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी सीमा पात्रा ने कहा, “ये झूठे आरोप, राजनीति से प्रेरित आरोप हैं. मुझे फंसाया गया है.” Also Read - सीमा पात्रा के जुल्मों की कहानीः जब खुद के बेटे को भी बेड़ियों में जकड़ पागलखाने में करा दिया था भर्ती

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: “These are false allegations, politically motivated allegations. I have been implicated,” says suspended BJP leader and wife of an ex-IAS officer, Seema Patra who has been accused of torturing her domestic help.

