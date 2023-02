Shibu Soren Health Update: झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बिगड़ी तबीयत, रांची के अस्पताल में भर्ती

Shibu Soren Health Update: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को तबीयत बिगड़ने के बाद रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, ‘झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सुप्रीमो शिबू सोरेन (Shibu Soren) को रांची के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) में भर्ती कराया गया है. बता दें कि शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता हैं.

