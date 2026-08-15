EnglishHindi

'तिरंगा यात्रा में भी नहीं जाने देंगे...', देवेंद्र महतो का आरोप; बोले- पुलिस ने धक्का-मुक्की की, साथियों को मारा

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद के बीच देवेंद्र महतो ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोकने जाने को आरोप लगाया. चलिए आपको बताते हैं रांची में छात्र आंदोलन की स्थिति इस वक्त क्या है.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 15, 2026, 4:17 PM IST
'तिरंगा यात्रा में भी नहीं जाने देंगे...', देवेंद्र महतो का आरोप; बोले- पुलिस ने धक्का-मुक्की की, साथियों को मारा
महतो ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद वह शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे. (Photo from IANS Video)
  • रांची में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है
  • देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं
  • स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महतो ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई थी
  • उनके मुताबिक, इच्छा जताने के बाद अस्पताल के कमरे के बाहर पुलिस को खड़ा कर दिया गया

Jharkhand Protest: भारत आज यानी शनिवार 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन झारखंड में माहौल अलग नजर आया. दरअसल, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया. बता दें जयपाल स्टेडियम इस समय JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन का मुख्य केंद्र बना हुआ है और आज वहां हजारों छात्रों ने विशाल तिरंगा रैली निकाली.

महतो बोले- मेरे कमरे के बाहर भारी मात्रा में पुलिस तैनात हुई

आपको बता दें कि देवेंद्र महतो इस समय रांची के सदर अस्पताल में भर्ती हैं. रांची विधानसभा घेराव मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद महतो को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने कहा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से जयपाल स्टेडियम में होने वाली ध्वजारोहण और तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे.

और पढ़ें: कंगना ने नसीरुद्दीन शाह को कहा 'लोमड़ी', देशभक्ति पर भी उठाए सवाल; जानें क्या है पूरा विवाद

महतो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दावा किया कि जैसे ही उन्होंने यह इच्छा जाहिर की, अस्पताल में उनके कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. महतो ने सवाल उठाया कि यह कैसी आजादी है, जहां अपने ही देश में झंडा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद वह शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे.

हेमंत सोरेन बोले- परीक्षा व्यवस्था में होगा बदलाव

वहीं, स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों और परीक्षा व्यवस्था को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि राज्य के युवा उनके लिए अहम हैं और सरकार उनके भरोसे को बनाए रखना चाहती है. सोरेन ने भरोसा दिया कि JPSC और JSSC जैसी संस्थाओं की ओर से होने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि सरकार ने ‘छात्रों की बात-छात्रों के साथ’ पहल शुरू की है, जिसके जरिए छात्रों से सुझाव लिए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने में छात्रों की भूमिका बेहद अहम है. ऐसे में सरकार छात्रों की बात सुनकर शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगी.

महतो ने लगाया आंदोलन को तोड़ने का आरोप

इससे पहले महतो ने मेडिकल बेड से आंदोलन में शामिल छात्रों से भी अपील की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन शुरू हुए करीब एक महीने का समय होने के बाद कुछ बाहरी तत्व छात्र आंदोलन की दिशा बदलने और उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. महतो ने छात्रों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और आंदोलन को टूटने या बिखरने न दें. दूसरी ओर, छात्र नेता रविंदर पासवान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र इस दिन सिर्फ देश की आजादी की बात करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांगें नहीं रखेंगे.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.