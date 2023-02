हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव, कहा- हम साथ में लड़ेंगे 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखेंगे

रांची: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचे. यहां उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ कई अन्य नेताओं से मुलाकात की. सियासी बातचीत हुई. इसके बाद तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया. तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 2024 लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे.

Ranchi| We made our Mahagathbandhan government in Bihar & removed BJP from power. We are working to make our coalition stronger to fight in Jharkhand to remove BJP. BJP was trying to buy votes & threaten raids in Bihar & Maharashtra: Tejashwi Yadav,Bihar Deputy Chief Minister pic.twitter.com/EGMPTXzTGm — ANI (@ANI) February 11, 2023

तेजस्वी ने कहा कि हमने बिहार में महागठबंधन बनाया और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया. इसी तरह हम झारखंड में मजबूत गठबंधन बनाने जा रहे हैं और बीजेपी को सत्ता से बाहर ही रखेंगे. भारतीय जनता पार्टी वोट खरीदने और डराने की कोशिश कर रही है. हम ऐसा नहीं होने देंगे.